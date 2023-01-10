Власти допустили новые меры для ограничения дисконта на российскую нефть
Россия может ввести новые меры для ограничения дисконта на свою нефть, допустили власти страны. Следить за ценами на топливо и разрабатывать ограничения при необходимости будет Министерство энергетики. Об этом ведомство пишет в своем Telegram-канале.
Подробности относительно порядка применения мер будут опубликованы в ближайшее время. «Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах», — сказано в сообщении.
Таким образом Министерство отреагировало на новости о том, что российская нефть Urals продается с большим дисконтом к эталонному сорту Brent — 37,8 доллара за баррель против 78,57 доллара соответственно. Стоимость российского топлива также опустилась ниже введенного ценового потолка в 60 долларов за баррель. В ведомстве подчеркнули, что западные страны «незаконно вмешались в рыночные механизмы», что окажет определенное влияние на «безопасное и стабильное энергоснабжение мира».
Ранее «Коммерсантъ» писал, что средняя цена российского сорта нефти в декабре, которая, по данным Минфина, составила 50,5 доллара за баррель, угрожает федеральному бюджету резким падением доходов. При сохранении такой стоимости сырья российский бюджет, принятый с дефицитом в три триллиона рублей при цене нефти 70 долларов за баррель, недосчитается еще 2,1-2,9 триллиона рублей. Соответственно, при стоимости нефти примерно в 40 долларов дефицит увеличится.