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11:15, 10 января 2023Экономика

Власти допустили новые меры для ограничения дисконта на российскую нефть

Минэнерго России допустило введение новых мер для ограничения дисконта на российскую нефть

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия может ввести новые меры для ограничения дисконта на свою нефть, допустили власти страны. Следить за ценами на топливо и разрабатывать ограничения при необходимости будет Министерство энергетики. Об этом ведомство пишет в своем Telegram-канале.

Подробности относительно порядка применения мер будут опубликованы в ближайшее время. «Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах», — сказано в сообщении.

Таким образом Министерство отреагировало на новости о том, что российская нефть Urals продается с большим дисконтом к эталонному сорту Brent — 37,8 доллара за баррель против 78,57 доллара соответственно. Стоимость российского топлива также опустилась ниже введенного ценового потолка в 60 долларов за баррель. В ведомстве подчеркнули, что западные страны «незаконно вмешались в рыночные механизмы», что окажет определенное влияние на «безопасное и стабильное энергоснабжение мира».

Brent от TradingView

Ранее «Коммерсантъ» писал, что средняя цена российского сорта нефти в декабре, которая, по данным Минфина, составила 50,5 доллара за баррель, угрожает федеральному бюджету резким падением доходов. При сохранении такой стоимости сырья российский бюджет, принятый с дефицитом в три триллиона рублей при цене нефти 70 долларов за баррель, недосчитается еще 2,1-2,9 триллиона рублей. Соответственно, при стоимости нефти примерно в 40 долларов дефицит увеличится.

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Мария Грушко
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