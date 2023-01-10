Власти допустили новые меры для ограничения дисконта на российскую нефть

Минэнерго России допустило введение новых мер для ограничения дисконта на российскую нефть

Россия может ввести новые меры для ограничения дисконта на свою нефть, допустили власти страны. Следить за ценами на топливо и разрабатывать ограничения при необходимости будет Министерство энергетики. Об этом ведомство пишет в своем Telegram-канале.

Подробности относительно порядка применения мер будут опубликованы в ближайшее время. «Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах», — сказано в сообщении.

Таким образом Министерство отреагировало на новости о том, что российская нефть Urals продается с большим дисконтом к эталонному сорту Brent — 37,8 доллара за баррель против 78,57 доллара соответственно. Стоимость российского топлива также опустилась ниже введенного ценового потолка в 60 долларов за баррель. В ведомстве подчеркнули, что западные страны «незаконно вмешались в рыночные механизмы», что окажет определенное влияние на «безопасное и стабильное энергоснабжение мира».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что средняя цена российского сорта нефти в декабре, которая, по данным Минфина, составила 50,5 доллара за баррель, угрожает федеральному бюджету резким падением доходов. При сохранении такой стоимости сырья российский бюджет, принятый с дефицитом в три триллиона рублей при цене нефти 70 долларов за баррель, недосчитается еще 2,1-2,9 триллиона рублей. Соответственно, при стоимости нефти примерно в 40 долларов дефицит увеличится.