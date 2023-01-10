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07:39, 10 января 2023Экономика

Российская нефть начала продаваться намного дешевле потолка

Bloomberg: Urals продается по 38 долларов за баррель

Фото: Pixabay

Российская нефть продается намного дешевле потолка в 60 долларов за баррель, введенного «Большой семеркой», пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

По данным издания, 6 января Urals торговалась в порту Приморск за 37,80 доллара за баррель, а Brent — 78,57 доллара за баррель. Bloomberg отмечает, что такая ситуация на рынке начала складываться после введения эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю (действует с 5 декабря).

Brent от TradingView

Россия вынуждена продавать баррели со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока, отмечает издание. Ранее «Коммерсантъ »писал, что средняя цена российского сорта нефти Urals в декабре, которая, по данным Минфина, составила 50,5 доллара за баррель, угрожает федеральному бюджету резким падением доходов.

Цена на сорт нефти Urals резко снизилась после введения эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти, а также потолка цен на уровне 60 долларов за баррель, к которому присоединились страны G7, ЕС, Австралия, Норвегия и Швейцария.

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Платон Щукин
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