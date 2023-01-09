Названы риски для России из-за нефти по 50 долларов за баррель

«Ъ»: цена нефти Urals в 50 долларов за баррель грозит бюджету резким падением доходов

Средняя цена российского сорта нефти Urals в декабре, которая, по данным Минфина, составила 50,5 доллара за баррель, угрожает федеральному бюджету резким падением доходов и, как следствие, большим, чем предполагалось, дефицитом. О дальнейших рисках пишет «Коммерсантъ».

По итогам 2022 года Urals в среднем торговался по 76,09 доллара за баррель, что стало лучшим результатом для бюджета и нефтяных компаний за последние восемь лет. Такая ситуация вкупе с ростом газовых налогов позволила снизить темпы падения ВВП на фоне продолжения боевых действий на Украине и санкционного конфликта с Евросоюзом.

В конце года казначейство сообщило, что полные доходы федерального бюджета составляют 27,488 триллиона рублей, при этом парой дней ранее глава Минфина Антон Силуанов указывал, что расходы находятся на уровне до 30 триллионов рублей. Итоговый результат будет назван позже, но уже понятно, что дефицит составит около двух процентов ВВП.

В текущем году ситуация выглядит более тревожной. Аналогичный уровень дефицита бюджета запланирован при средней цене сорта Urals в 70 долларов за баррель и общих нефтегазовых доходах в размере 8,939 триллиона рублей, при этом 8 триллионов являются минимумом, необходимым правительству. В сценарии Минфина текущая цена российской нефти приведет к снижению нефтегазовых доходов на 2,1 триллиона рублей от ожидаемого уровня.

Росстат в декабре сообщал о производстве нефти на уровне 9,8 миллиона баррелей в сутки, а вице-премьер Александр Новак прогнозировал падение добычи в начале 2023 года на 500-700 тысяч. При таком снижении и такой цене в течение года нефтегазовые поступления упадут на 2,9 триллиона рублей.

Недополученные доходы Минфин предполагает заменять с помощью Фонда национального благосостояния (ФНБ) и выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ). Однако резкое использование первого грозит его досрочным исчерпанием, а выпуски ОФЗ большей частью реализуются на внутреннем рынке. В результате, по данным Bloomberg, уже в середине декабря в правительстве заговорили об изъятии средств у угольных компаний и производителей удобрений, а также более высоких дивидендах госкомпаний, в дополнение к существенному увеличению нагрузки на «Газпром».

Цена на сорт нефти Urals резко снизилась после введения эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти, а также потолка цен на уровне 60 долларов за баррель, к которому присоединились страны G7, ЕС, Австралия, Норвегия и Швейцария. При этом авторы потолка не исключают, что в дальнейшем его уровень может быть пересмотрен.