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10:06, 29 декабря 2022Экономика

Дан прогноз по спаду ВВП России

Глава Минфина Силуанов: спад ВВП России по итогам года составит порядка 2,7 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpresss.com

По итогам текущего года спад ВВП России составит порядка 2,7 процента. Такой прогноз дал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС. При этом, уточнил он, в 2023-м снижение экономики страны может продолжиться.

«Хотя будем делать все, чтобы в следующем году, возможно, уже выйти на положительные тренды», — пообещал министр.

Согласно оценкам Минэкономразвития, за 11 месяцев 2022 года спад ВВП России составил 2,1 процента в годовом выражении. Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев показывает околонулевую динамику, при этом в ноябре показатель вырос к предыдущему месяцу на 1,6 процента, к ноябрю прошлого года упал на 1,8 процента. Объемы выпуска обрабатывающих производств за январь — ноябрь упали на 0,8 процента год к году, в ноябре спад составил на годовом уровне 1,7 процента (в октябре и сентябре снижение было более существенным — 2,4 и 4 процента соответственно).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2022 года ВВП России упадет на 2,5 процента. При этом он подчеркнул, что никаких настораживающих элементов в экономике нет. В свою очередь в Центробанке пока не видят возможностей для роста российской экономики в наступающем году. Как говорил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, ВВП страны, скорее всего, упадет, хотя возможен разворот в середине года или в третьем квартале.

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Платон Щукин
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