Дан прогноз по спаду ВВП России

Глава Минфина Силуанов: спад ВВП России по итогам года составит порядка 2,7 процента

По итогам текущего года спад ВВП России составит порядка 2,7 процента. Такой прогноз дал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС. При этом, уточнил он, в 2023-м снижение экономики страны может продолжиться.

«Хотя будем делать все, чтобы в следующем году, возможно, уже выйти на положительные тренды», — пообещал министр.

Согласно оценкам Минэкономразвития, за 11 месяцев 2022 года спад ВВП России составил 2,1 процента в годовом выражении. Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев показывает околонулевую динамику, при этом в ноябре показатель вырос к предыдущему месяцу на 1,6 процента, к ноябрю прошлого года упал на 1,8 процента. Объемы выпуска обрабатывающих производств за январь — ноябрь упали на 0,8 процента год к году, в ноябре спад составил на годовом уровне 1,7 процента (в октябре и сентябре снижение было более существенным — 2,4 и 4 процента соответственно).

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам 2022 года ВВП России упадет на 2,5 процента. При этом он подчеркнул, что никаких настораживающих элементов в экономике нет. В свою очередь в Центробанке пока не видят возможностей для роста российской экономики в наступающем году. Как говорил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, ВВП страны, скорее всего, упадет, хотя возможен разворот в середине года или в третьем квартале.

