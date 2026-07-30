Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:04, 30 июля 2026 (обновлено: 20:13, 30 июля 2026)Бывший СССР

Стефанишина ответила на вопрос о смене посла Украины в США

Стефанишина сообщила, что Зеленский не обсуждал с ней отставку с поста посла Украины в США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ней ее отставку. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram.

«По словам дипломата, еще до назначения она подготовила план работы, и сейчас "мы находимся там, где хотели быть"», — передает корреспондент издания.

12 июля стало известно, что Стефанишина подала соответствующее прошение. Его одобрил украинский лидер Владимир Зеленский.

Сообщалось, что отставка посла Украины в США Ольги Стефанишиной может быть связана с расследованием, связанным с покупкой элитной недвижимости в Киеве по заниженной цене от лица ее семьи. Сама дипломат данные обвинения опровергала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дуров прокомментировал внесение его в список террористов и экстремистов
    Внешний вид Агаты Муцениеце рассмешил остановивших ее полицейских
    Одна из лучших авиакомпаний мира заперла пассажиров в самолете на 24 часа
    В Пскове археологи нашли редкое средневековое украшение
    Посла России вызвали в МИД Черногории
    Врач предупредил о плесневых грибах в помещении из-за кондиционера
    В США сделали прогноз о будущем Киева
    На свет появилась двухголовая рептилия
    Стефанишина ответила на вопрос о смене посла Украины в США
    Американские ИИ-компании принялись конкурировать за электриков и плотников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok