Стефанишина ответила на вопрос о смене посла Украины в США

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ней ее отставку. Об этом сообщает «Общественное» в Telegram.
«По словам дипломата, еще до назначения она подготовила план работы, и сейчас "мы находимся там, где хотели быть"», — передает корреспондент издания.
12 июля стало известно, что Стефанишина подала соответствующее прошение. Его одобрил украинский лидер Владимир Зеленский.
Сообщалось, что отставка посла Украины в США Ольги Стефанишиной может быть связана с расследованием, связанным с покупкой элитной недвижимости в Киеве по заниженной цене от лица ее семьи. Сама дипломат данные обвинения опровергала.