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22:20, 12 июля 2026Бывший СССР

Отставку посла Украины в США связали с делом об элитной недвижимости

FT: Отставка посла Украины в США Стефанишиной связана с делом об элитной недвижимости
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Отставка посла Украины в США Ольги Стефанишиной может быть связана с расследованием, связанным с покупкой элитной недвижимости в Киеве по заниженной цене от лица ее семьи. Такие данные приводит Financial Times.

Сама дипломат эти обвинения опровергает.

До того, как Стефанишину назначили послом в Вашингтоне в 2025 году, она занимала должность вице-премьера — министра юстиции Украины. Прямо перед новым назначением в прессе появилась информация, что мать Стефанишиной Надежда Кравец приобрела в 2022 году квартиру по цене ниже рыночной. По документам, цена за трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров в ЖК «Львовская площадь» составила 3,04 миллиона гривен, хотя минимальная цена аналогичных объектов у застройщиков была на уровне 12 миллионов гривен.

Риелтор, выступавший в СМИ экспертом, назвал такую цену за квартиру «нереалистичной». Кроме того, этот объект недвижимости отсутствует в декларации Стефанишиной, хотя чиновница указала в ней другую квартиру своей мамы в украинской столице площадью 74 квадратных метра.

Позже дипломат в интервью Bihus.Info обмолвилась, что ее родители инвестировали в квартиру в ЖК «Львовская площадь» еще в 2019 году, когда стоимость квадратного метра была значительно ниже, а жилье покупалось в рассрочку.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил заявление Стефанишиной об уходе с поста. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Стефанишиной могут объявить подозрение со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он отметил, что дипломат приезжала в Киев и присутствовала на встрече украинского лидера с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля.

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