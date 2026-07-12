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18:40, 12 июля 2026Бывший СССР

Обвиняемая в коррупции посол Украины в США уйдет с поста

Посол Украины в США Стефанишина уходит с должности по собственному желанию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит с должности по собственному желанию. Об этом сообщает агентство «Украинские национальные новости» (УНН).

Отмечается, что Стефанишина подала соответствующее прошение на прошлой неделе. Его одобрил украинский лидер Владимир Зеленский.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Стефанишиной могут объявить подозрение со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). По его словам, она недавно приехала в Киев и присутствовала на встрече Зеленского с американским конгрессменом Майклом Макколом и сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого не стало 11 июля.

По словам Гончаренко, послом Украины в США может стать Юлия Свириденко, которую сняли с должности премьер-министра.

12 июля Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Он анонсировал и другие изменения в правительстве страны.

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