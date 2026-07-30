Посла России вызвали в МИД Черногории из-за реакции на введение виз

Посла России в Подгорице Александра Лукашика вызвали в МИД Черногории из-за реакции посольства на введение виз для российских граждан с 1 ноября. Об этом сообщили в черногорском дипломатическом ведомстве.

«В связи с реакцией посольства Российской Федерации на решение по визовой политике было подчеркнуто, что полная гармонизация с визовой политикой Европейского союза является одним из заключительных этапов завершения переговоров по главе 24 и одним из ключевых обязательств в рамках Программы реформ. Это суверенное решение правительства Черногории, принятое в соответствии с национальными интересами, стратегическим обязательством членства в Европейском союзе и обязательствами, принятыми в процессе европейской интеграции, а не мера, направленная против граждан Российской Федерации», — заявили в МИД страны.

Черногория официально отменила безвизовый режим для граждан Белоруссии и Российской Федерации с 1 ноября 2026 года. Страна оставила за собой право устанавливать отдельные визовые исключения, в том числе сезонного характера.