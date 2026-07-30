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20:22, 30 июля 2026 (обновлено: 20:43, 30 июля 2026)Ценности

Внешний вид Агаты Муцениеце рассмешил остановивших ее полицейских

Агата Муцениеце с косметической маской на лице рассмешила остановивших ее полицейских
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @agataagata

Внешность актрисы латвийского происхождения Агаты Муцениеце рассмешила остановивших ее полицейских. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость предстала перед камерой сидя в автомобиле. Она позировала с патчами под глазами и тканевой косметической маской на лице. При этом артистка рассказала, что в таком виде ее остановили сотрудники ДПС, которых развеселило увиденное.

«Коротко о том, в каком виде я езжу на работу. Если что, меня сейчас остановила полиция и посмеялась. Также я сходила на заправку — люди все таращились. Все новости к этому часу», — заявила звезда «Честного развода».

Ранее в июле Агата Муцениеце высказалась о внешности в юности фразой «это выглядело кринжово».

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