Внешний вид Агаты Муцениеце рассмешил остановивших ее полицейских

Агата Муцениеце с косметической маской на лице рассмешила остановивших ее полицейских

Внешность актрисы латвийского происхождения Агаты Муцениеце рассмешила остановивших ее полицейских. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость предстала перед камерой сидя в автомобиле. Она позировала с патчами под глазами и тканевой косметической маской на лице. При этом артистка рассказала, что в таком виде ее остановили сотрудники ДПС, которых развеселило увиденное.

«Коротко о том, в каком виде я езжу на работу. Если что, меня сейчас остановила полиция и посмеялась. Также я сходила на заправку — люди все таращились. Все новости к этому часу», — заявила звезда «Честного развода».

Ранее в июле Агата Муцениеце высказалась о внешности в юности фразой «это выглядело кринжово».