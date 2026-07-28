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14:11, 28 июля 2026 (обновлено: 14:50, 28 июля 2026)Ценности

Агата Муцениеце высказалась о внешности в юности фразой «это выглядело кринжово»

Актриса Агата Муцениеце призналась, что в юные годы не всегда чувствовала себя красивой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце высказалась о внешности в юности фразой «это выглядело кринжово». Воспоминаниями на данную тему она поделилась в подкасте «Простое наблюдение».

Знаменитость призналась, что в юные годы не всегда чувствовала себя красивой, но при этом хотела всем нравиться. По этой причине она постоянно искала гармонию с собой и выбирала экстравагантные образы. «Я помню момент, когда иду по улице и считаю, сколько людей на меня обернулось. Думаю, что со стороны это выглядело кринжово. Я шла модельной походкой. Но мне казалось, что я очень красивая, поэтому на меня оборачиваются», — рассказала артистка.

В то же время Муцениеце заявила, что все же окружающие отмечали ее привлекательную внешность. «Я в это поверила. Я сравнивала себя со звездами — с Анджелиной Джоли, с Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей — найдите мою фотографию. Один типаж. Ирина Шейк туда же. Адриана Лима», — пояснила звезда.

В июне Агата Муцениеце показала внешность матери Нонны Муцениеце на фото.

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