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15:08, 28 июля 2026 (обновлено: 15:10, 28 июля 2026)Бывший СССР

На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе Ирана

На Украине опровергли сообщения о возможном скором ударе Иране
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Сообщения об ударе Ирана, который якобы он планировал нанести баллистическими ракетами не соответствует деятельности. Об этом сообщил руководитель «Центра противодействия дезинформации» при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что по сей день нет официальных данных о намерении Тегерана нанести ракетный удар по Украине, о котором активно писали в сети [Интернет]», — отмечается в сообщении.

Ранее ряд украинских Telegram-каналов начали сообщать о якобы возможных планах Ирана нанести удар тремя баллистическими ракетами по территории республики. Также начались публикации карт с возможным радиусом поражения иранской баллистической ракеты средней дальности (РСД) Khorramshahr. Предполагается, что она способна попасть по большей части Украины.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. В ответ на это глава МИД Ирана Аббас Аракчи, предупредил, что Тегеран вправе ответить Киеву за этот инцидент.

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