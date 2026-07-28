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15:20, 28 июля 2026 (обновлено: 15:23, 28 июля 2026)Мир

Орбан назвал Мадьяра карманным диктатором с расстройством личности

Балаж Орбан: Мадьяр — карманный диктатор с серьезным расстройством личности
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Советник бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан назвал действующего главу венгерского правительства Петера Мадьяра карманным диктатором с серьезным расстройством личности. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Новый премьер Венгрии явно демонстрирует серьезные расстройства личности. Каждый день он часами произносит бесконечные речи в парламенте ни о чем, подобно Кастро. Сегодня он украл бумаги с оппозиционных скамей, кричал, бушевал, лишал депутатов от оппозиции права голоса и угрожал им тюремным заключением без каких-либо законных оснований», — сказал политик.

По его словам, любому, кто посмотрит видео выступления «карманного диктатора» Мадьяра, не потребуется дальнейший психоанализ. Он добавил, что действия венгерского премьера выглядят неловко.

Ранее Виктор Орбан, комментируя ситуацию в стране, процитировал на русском название романа писателя Николая Чернышевского «Что делать?» Венгерский политик задумался, что необходимо сделать, чтобы «венгры чувствовали себя как дома».

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