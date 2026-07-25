Бывший премьер-министр Венгрии высказался о ситуации в стране на русском языке

Орбан процитировал Чернышевского на русском, говоря о ситуации в Венгрии

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя ситуацию в стране, процитировал на русском название романа писателя Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом сообщает РИА Новости.

Во время ежегодной речи в румынском городе Бэиле-Тушнад венгерский политик задумался, что необходимо сделать, чтобы «венгры чувствовали себя как дома». «Или: что делать?» — отметил он на русском языке.

По словам Орбана, после смены власти Венгрия оказалась под влиянием Брюсселя, Калифорнии и Польши. Политик отметил, что многие избиратели победившей на выборах партии «Тисы находятся в состоянии экономического оптимизма. Они верят, что их жизнь станет лучше, и при этом они будут работать меньше, а получать больше.

Ранее Орбан заявил, что режим, выстраиваемый премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, может превратить страну в Венесуэлу без нефти.