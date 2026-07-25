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13:08, 25 июля 2026 (обновлено: 13:28, 25 июля 2026)Мир

Орбан описал превращение Венгрии в Венесуэлу

Орбан: Венгрия может превратиться в Венесуэлу без нефти
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Marton Monus / Reuters

Выстраиваемый премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром режим может превратить страну в Венесуэлу без нефти. Об этом заявил бывший глава правительства Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По его словам, правящая в стране партия «Тиса» пытается исключить партию Орбана «Фидес» из венгерской политики.

«"Тиса" хочет и начинает строить новый режим автократии. Их цель — исключить руководство "Фидеса" из политики, нелегитимными решениями сделать невозможной политическую альтернативу (...) Венгрия станет Венесуэлой, но без нефтяных запасов», — рассказал Орбан.

Ранее депутаты венгерского парламента от основных оппозиционных партий демонстративно отказались присутствовать на выступлении спикера Агнеш Форстхоффер, временно исполняющей обязанности президента страны.

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