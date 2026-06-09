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12:38, 9 июня 2026Ценности

Агата Муцениеце показала внешность матери на фото

Актриса Агата Муцениеце показала внешность матери Нонны на фото из театра
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @agataagata

Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце показала внешность матери Нонны Муцениеце на фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя артистка поделилась кадром из Большого театра, куда вместе с родительницей ходила на спектакль «Евгений Онегин». Так, мать звезды предстала перед камерой в черно-желтом платье ниже колена, белых босоножках на платформе и с короткой стрижкой.

В свою очередь, знаменитость выбрала белые атласные брюки, топ в тон и оранжевую тунику.

Ранее в июне сын американских актеров Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика Джеймс Уилки Бродерик похвастался фигурой и восхитил пользователей сети.

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