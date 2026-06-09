Агата Муцениеце показала внешность матери на фото

Актриса Агата Муцениеце показала внешность матери Нонны на фото из театра

Актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце показала внешность матери Нонны Муцениеце на фото. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя артистка поделилась кадром из Большого театра, куда вместе с родительницей ходила на спектакль «Евгений Онегин». Так, мать звезды предстала перед камерой в черно-желтом платье ниже колена, белых босоножках на платформе и с короткой стрижкой.

В свою очередь, знаменитость выбрала белые атласные брюки, топ в тон и оранжевую тунику.

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