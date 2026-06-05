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19:43, 5 июня 2026Ценности

В сети восхитились внешностью сына Сары Джессики Паркер на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bradwalsh / @jwbr0derick

Сын американских актеров Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика Джеймс Уилки Бродерик похвастался фигурой и восхитил пользователей сети. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летний наследник знаменитостей поделился кадрами в майке и футболке, продемонстрировав мышцы рук. Также он примерил рваные брюки из денима и джинсовую куртку.

Пользователи оценили фото парня в комментариях. «Красивый мужчина», «Выглядишь потрясающе», «Какое прекрасное сочетание качеств твоих замечательных родителей», «Отлично выглядишь! Никогда бы не подумала, что ты такой мускулистый», — заявили юзеры.

В мае сообщалось, что сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс Джоли-Питт кардинально сменил имидж. 17-летнего наследника знаменитостей сняли на улице в Лос-Анджелесе после тренировки по тайскому боксу.

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