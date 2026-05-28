14:54, 28 мая 2026

17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта кардинально сменил имидж

Алина Гостева
Фото: X17online.com / Legion-Media

Сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс Джоли-Питт кардинально сменил имидж. Публикация появилась на странице агентства Backgrid USA в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

17-летнего наследника знаменитостей сняли на улице в Лос-Анджелесе после тренировки по тайскому боксу. Он предстал перед камерами в серой футболке и черных шортах с изображением тигров. При этом подросток продемонстрировал окрашенные в рыжий цвет волосы.

В комментариях пользователи поддержали юношу. «Он еще подросток. Пусть пробует что-то новое. (...) Ему нужно найти себя», «Тем, кто осуждает, очевидно, не вспоминается, какими они были в его возрасте», «Окрашивание волос очень распространено среди мужчин, занимающихся боевыми искусствами», «Ему идет!», «Настоящий красавчик», — отметили юзеры.

В апреле сообщалось, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло Джоли также сменила имидж.

