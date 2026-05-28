Захарова высказалась о кандидатуре Стубба в переговорщики с Россией

Захарова: Стубб делает все, чтобы не стать переговорщиком с Россией от Европы

Президент Финляндии Александр Стубб делает все, чтобы не стать представителем Европы на возможных переговорах с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мне кажется, своими русофобскими заявлениями Стубб делает все, чтобы его кандидатуру вообще не рассматривали на этом треке», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что представители Финляндии не связывались с Москвой для организации переговоров. По ее словам, контакты двух стран по-прежнему ограничиваются вопросами функционирования загранучреждений, выдачи виз, обеспечения законных прав и интересов россиян на финской территории и рядом других тем.

Ранее Стубб заявил, что возможный диалог с Россией должен начинаться через Европейский союз и его институты. Он добавил, что если этого не удастся сделать, то переговоры с Москвой могут взять на себя страны евротройки, то есть Великобритания, Германия и Франция.