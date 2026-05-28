Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:56, 28 мая 2026Экономика

В Госдуме раскрыли способ спастись после укуса клеща

Депутат Леонов: При укусе клеща нужно обратиться к хирургу
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При укусе клеща необходимо сразу обратиться к хирургу или достать членистоногое самостоятельно пинцетом. Способы спастись раскрыл председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам депутата, самый безопасный вариант — обратиться к врачу. Если такой возможности нет, можно попытаться извлечь клеща самостоятельно, однако в этом случае следует соблюдать несколько правил. Для работы понадобится пинцет с тонкими кончиками или петля из прочной нити. Захватывать клеща нужно за головную часть как можно ближе к поверхности кожи.

«Медленно и уверенно вытащить его, вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно достаточно одного-трех оборотов, чтобы извлечь его целиком вместе с хоботком. Ни в коем случае не выдергивайте его резко и не надавливайте на брюшко», — посоветовал Леонов.

После извлечения место укуса нужно обработать, а самого клеща отнести на анализ в травмпункт или поликлинику, положив в небольшую емкость с плотной крышкой. Внутрь следует поместить влажный ватный диск, чтобы клещ не засох. Депутат также рекомендовал внимательно следить за своим состоянием в течение месяца после укуса. При появлении температуры, красных пятен или других симптомов необходимо обратиться к врачу.

Ранее телеведущая Ксения Бородина была атакована клещами во время путешествия на Алтай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    В столичном небоскребе от застройщика MR Group перестали работать лифты

    Появилось видео атакованных в Черном море танкеров

    Семья косаток устроила фотосессию на Курилах

    Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

    Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok