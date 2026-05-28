17:59, 28 мая 2026

Россиян предупредили о риске взрыва смартфона в грозу

Виктория Клабукова

Фото: natrot / Shutterstock / Fotodom  

Смартфоны могут взрываться во время грозы. О такой опасности ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В грозу, по словам синоптика, устройства рискуют внезапно взорваться, нанеся увечья владельцу. Взрыв происходит не из-за удара молнии — это объясняется процессом индуцирования, при котором под воздействием мощного электростатического поля грозового облака в проводниках на земле возникают электрические заряды. «Это не от разряда, ничего смартфон особенно не привлекает, а просто сам разогревается за счет этих токов», — уточнила Макарова.

Такие взрывы наблюдаются крайне редко. Однако в таком случае вероятность получить травмы больше, если держать телефон в кармане или у головы.

Ранее владельцам смартфона рассказали, как защититься от взрыва гаджета. Эксперты советуют заряжать смартфоны только фирменными аксессуарами, приобретать технику у производителя или в крупных сетевых компаниях. В случае возгорания тушить огонь водой нельзя — это только усугубит ситуацию.

