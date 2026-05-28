МИД Финляндии выступил с требованием к России

18:47, 28 мая 2026Мир

Глава МИД Финляндии потребовала от России места для Европы за столом переговоров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mikko Stig / Lehtikuva / Reuters

Европа должна сидеть за столом переговоров и участвовать в урегулировании конфликта на Украине. С таким требованием выступила глава МИД республики Элина Валтонен в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Европе нужно участвовать в переговорах по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы», — заявила дипломат.

Кроме того, Валтонен потребовала от Москвы «немедленно» прекратить огонь и принять «решительные меры по укреплению доверия».

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европа никогда не будет нейтральным посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку она на стороне Киева.

