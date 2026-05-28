Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 28 мая 2026Мир

Каллас высказалась о Европе как посреднике в переговорах по Украине

Каллас: Европа никогда не будет нейтральным посредником по Украине, она на стороне Киева
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа никогда не будет нейтральным посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку она на стороне Киева. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

Каллас добавила, что считает важным «подтолкнуть» Россию и Украину к диалогу друг с другом.

Ранее Каллас призвала Евросоюз «не поддаваться» на якобы попытки Москвы навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах по Украине. «Это ловушка, в которую Россия хочет нас втянуть», — сказала глава евродипломатии.

После этого заявления спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Каллас безответственной разжигательницей войны с низким IQ.

Каллас также заявила, что ЕС в случае переговоров по Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил. Она добавила, что Евросоюз потребует «вывода российских войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией территории Южной Осетии и Абхазии, так как в самой республике российских военных нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    В России разработали систему для защиты от «Бабы-Яги»

    Флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети

    Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

    Финляндия вызвала посла России

    Иностранная авиакомпания отказала в перевозке беременной россиянке

    Москвичам предсказали наступление устойчивой жары

    Состоятельные россияне стали богатеть медленнее

    Один вид топлива подорожал больше чем на 121 процент

    В Подмосковье начали уничтожать опасное растение с помощью беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok