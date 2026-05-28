Каллас высказалась о Европе как посреднике в переговорах по Украине

Каллас: Европа никогда не будет нейтральным посредником по Украине, она на стороне Киева

Европа никогда не будет нейтральным посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку она на стороне Киева. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

Каллас добавила, что считает важным «подтолкнуть» Россию и Украину к диалогу друг с другом.

Ранее Каллас призвала Евросоюз «не поддаваться» на якобы попытки Москвы навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах по Украине. «Это ловушка, в которую Россия хочет нас втянуть», — сказала глава евродипломатии.

После этого заявления спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Каллас безответственной разжигательницей войны с низким IQ.

Каллас также заявила, что ЕС в случае переговоров по Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил. Она добавила, что Евросоюз потребует «вывода российских войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией территории Южной Осетии и Абхазии, так как в самой республике российских военных нет.