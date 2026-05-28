Европа хочет потребовать от России ограничить Вооруженные силы. Какие еще условия ставит ЕС для переговоров по Украине?

Европейский союз (ЕС) в случае переговоров по Украине будет требовать от России ограничения ее вооруженных сил. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Мы должны требовать от России таких же уступок, которые Россия требует от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться и на Россию Кая Каллас

Кроме того, ЕС потребует «вывода российских войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией территории Южной Осетии и Абхазии, так как в самой республике российских военных нет.

По словам Каллас, ЕС не должен поддаваться на якобы попытки России навязать обсуждение того, кто именно будет представлять Европу на возможных переговорах с Москвой. «Это ловушка, в которую Россия хочет нас втянуть — обсуждать, кто именно с ними будет говорить, тогда как они уже сами выбирают, кто им подходит», — отметила она.

Ключевым фактором остается не состав переговорных делегаций, а единая и согласованная позиция всего блока, считает Каллас.

ЕС уличили в желании продолжить конфликт

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что ЕС лишь имитирует желание провести переговоры с Россией об урегулировании украинского конфликта, а на деле подталкивает Киев к продолжению боевых действий. По его словам, подобные обсуждения — «квазисхоластика».

При этом пресс-секретарь президента России сравнил членство в Европейском союзе с «висящей морковкой». Членство в ЕС для многих стран является несбывшейся мечтой, считают в Кремле.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев отмечал, что все страны Европы ведут активную подготовку к войне с Москвой. Он напомнил о планах Евросоюза затянуть конфликт на Украине до 2030 года, чтобы успеть подготовиться к потенциальной войне с Россией. По словам Соболева, у России есть четыре года, чтобы завершить спецоперацию и восстановить армию для отражения агрессии любого геополитического противника.

Россия назвала условие контактов с ЕС

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников назвал условие при котором будет налажен контакт с ЕС. «Перспективы наших контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать наши легитимные интересы», — заявил Масленников.

Он также подчеркнул, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, а наоборот всегда выступала за решение вопросов дипломатическим путем.

9 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что Европа должна выбрать переговорщика, который не говорил «гадостей» про Россию. Он отметил, что подходящим кандидатом для такой роли мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шредер.