В Кремле заявили о несерьезном отношении к угрозам ударов по Киеву

Песков: Заявления России об ударах по Киеву не все воспринимают всерьез

Не все до конца осознают серьезность заявлений Москвы об ударах по центрам принятия решений в Киеве. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не все воспринимают всерьез, нет», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

Песков также напомнил, что Россия заранее предупредила представителей иностранных посольств о необходимости покинуть Киев. Однако не все государства восприняли это всерьез. Министр иностранных дел Эстонии республики Маргус Цахкна заявил, что эстонские дипломаты останутся в столице Украины.