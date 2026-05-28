11:36, 28 мая 2026

В Кремле заявили о несерьезном отношении к угрозам ударов по Киеву

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Не все до конца осознают серьезность заявлений Москвы об ударах по центрам принятия решений в Киеве. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не все воспринимают всерьез, нет», — отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

Песков также напомнил, что Россия заранее предупредила представителей иностранных посольств о необходимости покинуть Киев. Однако не все государства восприняли это всерьез. Министр иностранных дел Эстонии республики Маргус Цахкна заявил, что эстонские дипломаты останутся в столице Украины.

