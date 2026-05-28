Экс-полицейский «крышевал» бизнесменов в российском городе

В Сочи суд приговорил экс-полицейских за сбор денег с бизнесменов

В Сочи суд приговорил бывших оперуполномоченных отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по городу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Одного из них приговорили к девяти годам колонии строгого режима, лишили звания старшего лейтенанта полиции и взыскали 360 тысяч рублей. Второго приговорили к трем годам лишения свободы условно и лишили звания капитана полиции.

По версии следствия, в январе 2025 года полицейские без законных оснований провели осмотр торгового павильона и прекратили его работу, при этом не зафиксировав нарушений. Приехавшему владельцу тогда еще старший лейтенант предложил передать ему 160 тысяч рублей за отказ от будущих проверок. Предприниматель, опасаясь за бизнес, согласился. Получив деньги, полицейский потребовал регулярных выплат, в противном случае угрожая проверками трех других торговых точек бизнесмена. В общей сложности он потребовал 200 тысяч рублей, однако согласился разбить их на несколько платежей по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Владелец сообщил в УФСБ, и полицейского задержали после получения денег.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника 43-го отдела полиции Мурада Канчиева за взятку в размере 9,5 миллиона рублей.