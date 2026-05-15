Российский полковник лишился звания из-за непомерного аппетита

Суд Санкт-Петербурга дал 8 лет экс-начальнику отдела полиции Канчиеву за взятку
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего начальника 43-го отдела полиции Мурада Канчиева за взятку в размере 9,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Экс-полицейский будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 20 миллионов рублей, лишен звания «полковник полиции» и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет после отбытия наказания. Второй фигурант дела Сергей Кудрявцев, выступивший посредником при передаче взяток, получил 2,5 года заключения и был взят под стражу в зале суда.

Суд установил, что Кудрявцев летом 2025 года узнал от знакомых, что они опасаются привлечения к уголовной ответственности. Он договорился с Канчиевым об урегулировании ситуации за деньги. Полицейский запросил 10 миллионов рублей. Кудрявцев получил от знакомых первый транш в пять миллионов рублей и отдал Канчиеву, который передал средства неустановленным лицам.

Позже полицейский сказал Кудрявцеву, что должностные лица повысили сумму взятки до 12 миллионов рублей. Требование дошло до взяткодателей, которые передали вторым траншем еще пять миллионов рублей. Из них Кудрявцев оставил себе 1,5 миллиона рублей, еще столько же «заработал» Канчиев, оставшуюся сумму передал далее.

Еще спустя время полицейский вновь заявил о повышении размера взятки до 17 миллионов рублей. Взяткодатели не выдержали непомерного аппетита силовика и обратились в ФСБ, где рассказали о коррупции.

Кудрявцева взяли после получения им семи миллионов рублей, он пришел на встречу с Канчиевым уже под контролем спецслужб. В июле 2025 года полицейского арестовали.

