В Китае рассказали о неприятном сюрпризе для Европы от Путина

Baijiahao: Путин перекрыл кран с топливом для Европы, что стало неприятным сюрпризом

Журналисты китайского издания Baijiahao рассказали о неприятном сюрпризе, который президент России Владимир Путин устроил для Европы. Пересказ статьи приводит «АБН24».

Речь идет о решении России приостановить экспорт авиационного керосина, которое появилось на фоне энергетического кризиса, вызванного нестабильностью на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива.

Китайские обозреватели отметили, что это решение было обусловлено стремлением обеспечить внутреннего потребителя, однако спровоцировало мгновенную реакцию на туристическом рынке. В статье отмечается, что ограничение будет действовать на протяжении всего туристического сезона, когда в Европе максимальный спрос на авиатопливо.

«Самая драматичная и в то же время ироничная сцена произошла в Европе. Не успел Путин перекрыть кран с топливом, как европейские страны взвыли от негодования», — указали авторы публикации, обратив внимание на то, что европейцы при этом сами неоднократно заявляли о желании отказаться от российских энергоносителей.

Журналисты добавили, что остановка российского экспорта вызовет резкий скачок цен на топливо для европейцев, а Россия своим решением дала понять, что для нее в приоритете внутренний рынок, и проблемы ЕС ее не касаются.

В понедельник, 1 июня, правительство России ввело временный запрет на вывоз авиационного керосина. Ограничение будет действовать вплоть до конца ноября 2026 года, уточняется в постановлении. В правительстве объяснили запрет на вывоз из страны еще одного вида топлива необходимостью обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке.

