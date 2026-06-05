Риттер оценил вероятность передачи Украине ядерного оружия

Риттер: Я не верю, что Франция и Великобритания обсуждают передачу Украине ядерного оружия

Вероятность передачи ядерного оружия Украине со стороны Франции и Великобритании на данный момент отсутствует из-за действующих международных ограничений. Об этом заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Насколько мне известно, ни Франция, ни Великобритания не заявляли о намерении выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому передача ядерного оружия Украине представляется невозможной... Я ни на секунду не верю, что Великобритания или Франция действительно обсуждают передачу Украине ядерного оружия», — сказал он.

По мнению Риттера, такие рассуждения носят гипотетический характер и сводятся к предположению, что ядерный статус Украины мог бы усилить ее сдерживающий потенциал относительно якобы «российской агрессии».

В конце февраля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявлял, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии. Зеленский заявил, что западные гарантии Украине должны включать передачу ядерного оружия.