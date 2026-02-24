Реклама

Разведка раскрыла планы по вооружению Украины ядерной бомбой

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

«Там зря надеются избежать ответственности. Тем более что все тайное неизбежно станет явным. В военных, политических и дипломатических кругах Великобритании и Франции немало здравомыслящих людей, понимающих опасность безрассудных действий своих лидеров для всего мира», — подчеркнули в разведведомстве.

Ранее в СВР рассказали, что британские власти задумали шантажировать США сближением Европы с Китаем из-за позиции Вашингтона по Украине.

