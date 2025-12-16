В СВР рассказали о планах Британии шантажировать США

СВР: Британия задумала шантажировать США из-за позиции Вашингтона по Украине

Власти Великобритании задумали шантажировать США сближением Европы с Китаем из-за позиции Вашингтона по Украине. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Еще одним рычагом воздействия на Белый дом, по замыслу британских чиновников, должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с КНР», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СВР, Лондон, Париж и Берлин намерены сигнализировать Вашингтону о готовности развивать отношения с Пекином, если американская администрация продолжит настаивать на неприемлемых для европейцев условиях сделки по урегулированию украинского конфликта.

Ранее директор СВР РФ Сергей Нарышкин рассказал, что разведывательные службы России и США поддерживают контакт друг с другом.