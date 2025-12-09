Реклама

15:14, 9 декабря 2025Мир

В СВР России заявили о контакте с ЦРУ

Нарышкин: Между службами разведки России и США есть контакт
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Между службами разведки России и США есть контакт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Официальные представители наших служб в Соединенных Штатах выполняют свою задачу, и официальные представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) свои задачи выполняют, поэтому контакт есть», — подтвердил Нарышкин.

Ранее в российской разведке раскрыли коррупционную схему Киева по краже западных средств на снарядах. Сообщалось, что ее участниками стали европейские чиновники.

Вместе с тем в СВР объяснили отторжение мирного плана президента США Дональда Трампа Киевом. Отмечалось, что это нарушит криминальные схемы заработка украинских властей.

