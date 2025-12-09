СВР: Прекращение конфликта на Украине нарушит криминальные схемы заработка Киева

Прекращение конфликта на Украине в результате переговоров нарушит криминальные схемы заработка Киева, из-за чего окружение президента страны Владимира Зеленского отторгает план мирного урегулирования главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

«Неудивительно, что проект "мирного плана" Дональда Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского. Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в разведке подчеркнули, что зацикленные на собственном обогащении украинские власти не замечают приближения момента, когда им придется отвечать за свои преступления.

СВР также заявила, что ей удалось раскрыть коррупционную схему Киева по краже западных средств на снарядах. По данным ведомства, украинские власти закупают у польской фирмы-посредника снаряды по многократно завышенным ценам, оплачивая их из бюджета западных стран. При этом компания якобы уже попадалась на связях с уволенным главой офиса Зеленского Ермаком и замешанным в коррупционном скандале бизнесменом Тимуром Миндичем.