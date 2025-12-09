Реклама

11:42, 9 декабря 2025Бывший СССР

В разведке раскрыли коррупционную схему Киева по краже западных средств на снарядах

СВР России: Киев создал новую схему кражи средств западных налогоплательщиков
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Киев вместе с партнерами из стран Евросоюза (ЕС) создал схему по краже средств западных налогоплательщиков на закупках снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Коррупционную схему раскрыла Служба внешней разведки России.

«Киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков», — говорится в публикации.

По информации разведки, в рамках схемы закупки боеприпасов для ВСУ осуществляются по многократно завышенным ценам, а польскую фирму-посредника неоднократно уличали в участии в сомнительных схемах.

Ранее в СВР предупредили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). В службе уточнили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.

