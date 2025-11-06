Мир
В СВР предупредили о планах Запада относительно ЗАЭС

СВР РФ: Запад готовится возложить на Россию ответственность за аварию на ЗАЭС
Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ, сообщает ТАСС.

«Европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе», — говорится в материале.

Согласно данным СВР, в качестве наиболее эффективного способа достижения данной цели предлагается осуществить крупную диверсию, наподобие трагедии с малайзийским авиарейсом МН17 в 2014 году.

В службе уточнили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза и НАТО покрывают атаки украинской армии на ЗАЭС. Дипломат также отметила, что они поощряют и новые нападения.

