МИД заявил о поощрении ЕС и НАТО ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Страны Европейского союза (ЕС) и НАТО покрывают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), поощряя новые нападения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

«Покрывая подобные безрассудные действия Киева, страны ЕС и НАТО не только поощряют Украину к новым нападениям на мирные ядерные объекты, но и становятся их непосредственными соучастниками», — говорится в сообщении.

Захарова напомнила, что 23 сентября после обстрела со стороны ВСУ была повреждена высоковольтная линия электропередачи «ЗАЭС — Днепровская». В результате прекратилось внешнее электроснабжение станции.

Дипломат назвала циничными заявления представителей Евросоюза, которые продолжают оказывать Украине политическую, финансовую и военную поддержку, без чего такие провокации были бы невозможны.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию периодически происходят, однако международные организации не всегда на них реагируют, даже если приезжают на место.