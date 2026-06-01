Бывший сенатор захотел элитарности в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин»

ТАСС: Экс-сенатор Арашуков просил посылки с элитными товарами в ИК-6

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в оренбургской ИК-6 («Черный дельфин»), захотел элитарности — он просил доставлять ему посылки с товарами отборного качества и неоднократно заявлял о своем материальном благополучии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела о взятке сотрудникам колонии.

На допросе осужденный неоднократно сообщал об имеющихся у него финансовых возможностях и наличии у посредника суммы денег, достаточной для самостоятельного помещения их в тайники в гораздо большем размере, чем изъятые три миллиона рублей. Исходя из этого Арашуков просил поставлять ему элитные товары, на которые выделял соответствующие суммы.

В прокуратуре также подтвердили слова экс-сенатора о его материальной состоятельности, в связи с чем на апелляционной инстанции представитель ведомства просила увеличить сумму штрафа Арашукову со 120 миллионов до 420 миллионов рублей, что составило бы 70-кратную сумму взятки. Однако судебная коллегия отказала прокурору в этом требовании, посчитав назначенный штраф справедливым.

Арашуков предлагал сотрудникам «Черного дельфина» денежное вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за «особое отношение» при содержании. В дальнейшем сумма была изменена: пять миллионов рублей бывший сенатор хотел передать начальнику УФСИН России по [Оренбургской области], и еще один миллион рублей — самому главе оперативного отдела в «Черном дельфине». Взамен Арашуков просил разрешить ему неограниченные звонки, свидания и посылки, а также возможность самому выбрать место работы и соседа по камере.

Экс-сенатора задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновным в создании преступного сообщества, организации заказных расправ и масштабных хищениях. По решению суда оба получили пожизненный срок.

13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам заключения за взятку в три миллиона рублей сотрудникам колонии за улучшенные условия содержания.