13:48, 13 января 2026Силовые структуры

Появились подробности о спрятавшем миллионы экс-сенаторе из колонии «Черный дельфин»

Суд добавил 10 лет к пожизненному сроку экс-сенатора Арашукова за взятку
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Ленинский районный суд Оренбурга вынес новый приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову, отбывающему пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Он признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника. Ему добавили к наказанию 10 лет лишения свободы со штрафом в 120 миллионов рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы шесть миллионов рублей, с помощью которых Арашуков пытался подкупить сотрудника колонии за улучшение условий пребывания в спецучреждении.

В приговоре раскрыли подробности произошедшего. Суд установил, что в мае 2024 года экс-сенатор предложил сотруднику оренбургского управления ФСИН России взятку за непривлечение к дисциплинарной ответственности, ежемесячные свидания с семьей, неограниченное количество посылок и перевод к нему в камеру осужденного за террористическое преступление.

В августе и октябре 2024 года адвокат Арашукова спрятал в тайниках три миллиона рублей для подкупа, однако сотрудник ФСИН сообщил правоохранительным органам о поступившем ему от заключенного предложении. Деньги были изъяты. Арашукова привлекли к уголовной ответственности.

Свою вину он не признавал и добивался допроса в суде начальника колонии. Процесс проходил на территории исправительного учреждения.

Расследование в отношении адвоката продолжается.

Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Его арестовали вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, расправах и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обоих приговорили к пожизненному сроку.

