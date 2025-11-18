Находящийся в колонии «Черный дельфин» потребовал допроса начальника из ФСИН России

Суд отказал экс-сенатору Арашукову в допросе главы УФСИН по Оренбургской области

Бывший сенатор Рауф Арашуков, находящийся в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин», потребовал допросить в суде начальника управления ФСИН России по Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На слушаниях в Ленинском районном суде Оренбурга по уголовному делу о взятке, в даче которой обвиняется экс-сенатор, он заявил соответствующее ходатайство. Однако суд не нашел оснований для вызова главы УФСИН и отказал Арашукову в просьбе.

Ему инкриминируют дачу взятки в размере трех миллионов рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания в колонии «Черный дельфин». Вину он не признает. Процесс проходит на территории исправительного учреждения.

Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Его арестовали вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, расправах и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обоих приговорили к пожизненным срокам.