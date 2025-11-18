Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 18 ноября 2025Силовые структуры

Находящийся в колонии «Черный дельфин» потребовал допроса начальника из ФСИН России

Суд отказал экс-сенатору Арашукову в допросе главы УФСИН по Оренбургской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший сенатор Рауф Арашуков, находящийся в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин», потребовал допросить в суде начальника управления ФСИН России по Оренбургской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На слушаниях в Ленинском районном суде Оренбурга по уголовному делу о взятке, в даче которой обвиняется экс-сенатор, он заявил соответствующее ходатайство. Однако суд не нашел оснований для вызова главы УФСИН и отказал Арашукову в просьбе.

Ему инкриминируют дачу взятки в размере трех миллионов рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания в колонии «Черный дельфин». Вину он не признает. Процесс проходит на территории исправительного учреждения.

Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Его арестовали вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, расправах и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обоих приговорили к пожизненным срокам.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

    Врач раскрыл рабочие способы снизить тягу к вейпам

    Депутат Рады вышел на трибуну с Карлсоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости