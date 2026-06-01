Желание пообщаться с проституткой привело россияна в заброшенный дом

В Красноярском крае «проститутка» обманула мужчину на 3,5 тысячи рублей

В Красноярском крае 24-летний местный житель решил провести вечер с проституткой, которую нашел по объявлению в интернете, но был обманут неизвестными. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, молодой человек скинул предоплату в размере трех с половиной тысяч рублей. Далее ему сказали перевести еще 12 тысяч рублей, потому что он впервые обращается за услугой. Заподозрив что-то неладное, клиент предложил передать деньги при встрече.

«Девушка» назвала адрес, приехав на который, мужчина оказался в заброшенном доме с забитыми окнами. Пострадавший обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что московские проститутки просят заплатить больше или отказываются выезжать к клиентам, если в их квартире нет горячей воды.