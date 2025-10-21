Силовые структуры
Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

В Перми экс-сенатор Арашуков отказывается признавать вину по делу о взятке
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Перми бывший сенатор Рауф Арашуков отказывается признавать вину по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

По данным агентства, Арашукову инкриминируют дачу взятки в размере трех миллионов рублей сотруднику ФСИН за улучшение условий содержания. Вину он не признает, процесс будет проходить на территории исправительного учреждения.

Арашукова задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации, а затем арестовали и его отца — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обоих приговорили к пожизненным срокам.

Ранее сообщалось, что осужденный за организацию расправ бывший российский сенатор пытался попасть на СВО.

