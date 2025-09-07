Силовые структуры
09:41, 7 сентября 2025Силовые структуры

Осужденный за организацию расправ бывший российский сенатор пытался попасть на СВО

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, осужденный на пожизненное заключение за создание организованного преступного сообщества (ОПС) и организацию расправ, пытался попасть на специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал ТАСС адвокат россиянина Эльмар Ализаде.

Юрист пояснил, что Арашуков не раз подавал заявления о заключении контракта с Минобороны. Как указал Ализаде, первое обращение экс-сенатор подал еще, находясь в СИЗО «Лефортово», и после того неоднократно отправлял их.

По информации адвоката, Арашуков даже писал письмо президенту России Владимиру Путину, но ни одна из его попыток не возымела успеха.

Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо на заседании Совета Федерации, а затем арестовали и его отца — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обоих приговорили к пожизненным срокам.

5 сентября стало известно, что экс-сенатора Карачаево-Черкессии ждет новый суд о взятке ради улучшения условий содержания.

