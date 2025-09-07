Осужденный за организацию расправ бывший российский сенатор пытался попасть на СВО

Осужденный за организацию расправ бывший сенатор Арашуков пытался попасть на СВО

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, осужденный на пожизненное заключение за создание организованного преступного сообщества (ОПС) и организацию расправ, пытался попасть на специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал ТАСС адвокат россиянина Эльмар Ализаде.

Юрист пояснил, что Арашуков не раз подавал заявления о заключении контракта с Минобороны. Как указал Ализаде, первое обращение экс-сенатор подал еще, находясь в СИЗО «Лефортово», и после того неоднократно отправлял их.

По информации адвоката, Арашуков даже писал письмо президенту России Владимиру Путину, но ни одна из его попыток не возымела успеха.

Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо на заседании Совета Федерации, а затем арестовали и его отца — бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Они признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установил суд, отец и сын создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Обоих приговорили к пожизненным срокам.

5 сентября стало известно, что экс-сенатора Карачаево-Черкессии ждет новый суд о взятке ради улучшения условий содержания.