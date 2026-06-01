Раскрыта неприятная правда об устройствах Apple

В BGR назвали недостатками техники Apple высокую стоимость и ограничения экосистемы

Техника Apple стоит дороже аналогов, а ее операционные системы (ОС) сложно настроить. Об этом сообщает издание BGR.

По словам специалистов, в первую очередь пользователей отталкивает высокая стоимость устройств бренда. «Нельзя игнорировать тот факт, что это является барьером для многих людей, впервые пытающихся приобрести продукцию Apple», — отметили журналисты. Также они назвали неприятной правдой о девайсах бренда ограниченность экосистемы. Журналисты указали на то, что многие сервисы работают только на фирменных гаджетах.

Еще одним недостатком назвали слабую возможность персонализации. Это относится и к ОС, и к устройствам. В качестве примера они привели компьютеры Mac: в большинстве моделей нельзя увеличить оперативную память или заменить SSD-накопитель. Это выгодно отличает девайсы на Windows от устройств Apple.

Авторы также посетовали, что Apple часто не спешит внедрять инновации, а ждет, пока это сделают другие. Актуальной они назвали и проблему ремонтопригодности: большинство девайсов американского бренда очень сложно или невозможно обслужить в домашних условиях.

Ранее специалисты Counterpoint Research рассказали, что бренд Apple впервые стал самым популярным среди торговых марок смартфонов в первом квартале года. Доля компании на мировом рынке — 21 процент.