18:11, 1 июня 2026Культура

Сбежавший из России после «голой вечеринки» рэпер выразил готовность вновь пойти на нее

Евгений Шульгин
Фото: tuzla / Shutterstock / Fotodom

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который покинул Россию вскоре после участия в «голой вечеринке», заявил, что пошел бы на мероприятие снова, даже зная о последствиях этого шага. В этом он признался в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

«Конечно, пошел бы! Клянусь! Сколько я там прошел по тонкому лезвию ножа. Это было безумно прекрасное приключение, когда ты смотришь на него издалека», — заявил Vacio.

Артист покинул Россию в 2024 году вместо того, чтобы отправиться на срочную службу в армии. Дело об уклонении от призыва было возбуждено в отношении Васильева вскоре после того, как он появился на «голой вечеринке», прикрыв наготу носком.

Ранее в октябре стало известно, что живущий во Франции Vacio попал в реанимацию после того, как провалился сквозь стеклянную крышу.

