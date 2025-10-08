Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

Рэпер Vacio попал в реанимацию после падения сквозь стеклянную крышу

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) попал в реанимацию в Париже после падения с трех этажей сквозь стеклянную крышу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомую артиста.

Как уточняется в публикации, несчастный случай произошел прошлой ночью — рэпер получил тяжелые травмы и в настоящее время находится в критическом состоянии.

«Страховки во Франции у него нет, поэтому близкие планируют открыть сбор средств на лечение в ближайшее время», — пишет Mash.

