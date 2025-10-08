Культура
21:28, 8 октября 2025Культура

Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

Рэпер Vacio попал в реанимацию после падения сквозь стеклянную крышу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Рэпер Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) попал в реанимацию в Париже после падения с трех этажей сквозь стеклянную крышу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомую артиста.

Как уточняется в публикации, несчастный случай произошел прошлой ночью — рэпер получил тяжелые травмы и в настоящее время находится в критическом состоянии.

«Страховки во Франции у него нет, поэтому близкие планируют открыть сбор средств на лечение в ближайшее время», — пишет Mash.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поступок сбежавшего в США российского рэп-исполнителя Vacio, который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на половой орган носок. По словам медиаменеджера, он называет подобных людей «недорогими».

