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03:51, 15 июня 2026Бывший СССР

ВСУ расстреляли колонну мирных жителей

РИА Новости: ВСУ расстреляли колонну мирных жителей с флагами Украины в 2022 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022 году расстреляли гражданских в Харьковской области, пытавшихся перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами. Об этом РИА Новости сообщил местный житель.

«У нас были патриоты так называемые. (...) Они собрали колонну и с флагами начали выходить в сторону Рубленого», — поведал собеседник агентства. По словам мужчины, колонна двигалась из Купянского района, подконтрольного Вооруженным силам (ВС) России, в сторону Харькова по трассе.

«Они когда шли, впереди был блокпост украинский. Они с флагами шли, на машинах ехали аккуратно. Не дошли до блокпоста — и их с пулеметов расстреляли», — сообщил местный житель. Как утверждает собеседник РИА Новости, после массового расстрела, который устроили украинские военные, гражданские «прозрели» и решили остаться на подконтрольной РФ территории.

Ранее беженцы из Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР) рассказали о расстрелах в подвалах и мародерстве ВСУ. Сообщалось, что украинские военные находили всякий предлог, чтобы издеваться над беженцами.

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