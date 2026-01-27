Реклама

Россия
01:59, 27 января 2026Россия

Беженцы рассказали о расстрелах в подвалах и мародерстве ВСУ

Беженцы из Ямполя в ДНР рассказали о расстрелах в подвалах и мародерстве ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Беженцы из Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР) в беседе с «Известиями» рассказали о расстрелах в подвалах и мародерстве Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Ивана, местных жителей могли расстрелять даже в подвале и оставить там без похорон. Боевики ВСУ находили всякий предлог, чтобы издеваться над беженцами. Он рассказал, что им не понравилось совпадение даты его рождения с днем рождения президента России Владимира Путина.

По словам другого беженца, Александра, боевики ВСУ систематически грабили жилища местных. Причем забирали не только ценную технику, но и любую мелочь.

«Телевизоры забирали, мопеды забирали, мотоциклы забирали. Даже мелочь такую, как грабли, тяпки, даже это все упаковалось в посылки и уезжало туда», — заявил он.

Ранее другой беженец из Димитрова Андрей рассказал о том, что украинские военные устроили жителям трассу смерти.

