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12:10, 3 июня 2026Спорт

Украинская теннисистка сделала заявление перед матчем с Андреевой на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Костюк заявила, что россиянки выбрали для себя стратегию молчания
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк сделала заявление перед матчем с россиянкой Миррой Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос». Ее слова приводит Sports.

Спортсменка подчеркнула, что российские теннисистки — взрослые люди, которые знают, о чем говорят, и выбирают для себя стратегию молчания. «Не знаю, как можно спокойно спать по ночам, понимая, что происходит, и при этом не иметь ничего, что можно было бы об этом сказать», — посчитала она.

Андреева проведет матч против Костюк в рамках полуфинала «Ролан Гаррос» 4 июня. На стадии четвертьфинала турнира украинка одолела свою соотечественницу Элину Свитолину со счетом 6:3, 2:6, 6:2. Россиянка разобралась с румынкой Сораной Кырстей (6:0, 6:3).

Обе спортсменки ни разу не выходили в финал открытого чемпионата Франции. Они провели две очные встречи, оба раза выиграла Костюк.

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