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12:04, 3 июня 2026Культура

Киркоров трогательно почтил память отца в день его рождения

Филипп Киркоров обратился к покойному Бедросу Киркорову в день его рождения
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров обратился к отцу Бедросу Киркорову в день его рождения. Соответствующий пост он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певец опубликовал архивные фото и видео с отцом, включая совместные выходы на сцену, памятные моменты и семейные праздники с внуками Бедроса — Мартином и Аллой-Викторией. Киркоров подчеркнул, что ему не хватает разговоров с отцом, его поддержки и веры.

«Сегодня я вспоминаю тебя с благодарностью, теплотой и бесконечной любовью. Все лучшее, что есть во мне, — от тебя», — написал Филипп.

Бедроса Киркорова не стало в марте 2025-го, народному артисту России было 92 года. Причиной его смерти стала остановка сердца. О кончине Бедроса сообщил его сын Филипп, отметив, что с этого момента он «больше не ребенок».

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