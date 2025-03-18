Умер отец Филиппа Киркорова

Умер народный артист России Бедрос Киркоров на 93-м году жизни

Умер народный артист России Бедрос Киркоров, отец российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Исполнителю было 92 года. «Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Киркоров-младший.

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти певца стала острая сердечная недостаточность.

В январе в сети появились сообщения, что 20 декабря 2024 года Бедрос Киркоров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Отмечалось, что ему диагностировали двустороннюю пневмонию и удалили около литра жидкости из легких. Позже представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла новости о госпитализации отца исполнителя.