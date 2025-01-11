Представитель Киркорова опроверг информацию о госпитализации его отца

Представитель Киркорова назвала ложью новости о госпитализации отца исполнителя

Представитель народного артиста России, певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла новости о госпитализации его отца Бедроса Киркорова. Ее слова передает ТАСС.

Успенская назвала ложью информацию о том, что Киркоров-старший попал в больницу.

Ранее в сети появились сообщения, что 20 декабря 92-летний отец Киркорова был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным издания Mash, ему диагностировали двустороннюю пневмонию и удалили около литра жидкости из легких. В сообщении также говорилось, что Бедрос Киркоров попал в больницу из-за несоблюдения рекомендаций врачей и лечения методами нетрадиционной медицины.

До этого Киркоров-старший пожаловался на проблемы с ногами. Он рассказал, что из-за боли и слабости в конечностях не может ходить. Сообщалось, что подобные осложнения возникли у него на фоне проблем с сердцем.